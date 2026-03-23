Mentre emergeva la notizia delle dimissioni di Cesare Parodi, comunicate pochi minuti prima delle 15 al Comitato direttivo dell’Anm, i giudici di questa corrente politica fortemente legata alla sinistra, che si sono mossi per una campagna referendaria aggressiva, a Milano si sono riuniti al primo piano del tribunale per seguire gli esiti del referendum. L’Anm nel tribunale di Milano ha una stanza dedicata e qui, alle 15, c’era molto movimento: ai primi exit poll, che davano il No in vantaggio, in molti hanno iniziato ad applaudire. Lo stesso è accaduto a Napoli, dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Applausi, champagne e "Bella Ciao": toghe in festa per il No

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