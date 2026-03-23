Aperitivo letterario ' Tra il gotico ed il surreale Cime Tempestose e Finisterrae' a Villa Ardizzone

Domenica 29 marzo, a partire dalle ore 18.00, appuntamento a Villa Ardizzone con l'aperitivo letterario e reading teatrale in compagnia della scrittrice Cinzia Di Mauro dal titolo 'Tra il gotico ed il surreale. Cime Tempestose e Finisterrae'. Prenotazione obbligatoria entro il 26.3.2026 al numero 347-16821221. Ticket € 20,00. Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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