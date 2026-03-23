Anziani più soli e senza strategia nazionale alert psicogeriatri ‘rischio fragilità silenziosa’

Da webmagazine24.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Italia è uno dei Paesi più anziani al mondo, ma anche tra i più soli d’Europa: secondo i dati Eurostat, il 14% degli anziani dichiara di non avere nessuno a cui chiedere aiuto e il 12% nessuno con cui confidarsi, circa il doppio rispetto alla media europea (6,1%). "Dati che evidenziano un vuoto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Anziani soli nei condomini, l'Italia che invecchia dietro le porte dei palazzi: sempre più over 65 vivono da soli negli edifici delle città

Messina a rischio desertificazione, giovani in fuga e anziani soli: chiesto un piano concreto per ambiente e lavoro“I nostri comuni si spopolano, i giovani fuggono e gli anziani restano sempre più soli.

Aggiornamenti e notizie su Anziani più soli e senza strategia...

Temi più discussi: Badante di condominio per anziani soli in casa, , la nuova figura nei condomini alternativa alla casa di riposo; Lotta alla solitudine degli anziani: c’è Mappet; Anziani più attivi e meno soli grazie al progetto Amis, che arriva ora in tutti i quartieri di Milano; A Milano anziani più attivi e meno soli nella case di quartiere.

anziani più soli eAnziani più soli e senza strategia nazionale, alert psicogeriatri 'rischio fragilità silenziosa'Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - L’Italia è uno dei Paesi più anziani al mondo, ma anche tra i più soli d’Europa: secondo i dati Eurostat, il ... notizie.tiscali.it

anziani più soli e(MI) SALUTE. ANZIANI PIÙ ATTIVI E MENO SOLI NELLE CASE DI QUARTIERE,SALUTE.  ANZIANI  PIÙ ATTIVI E MENO SOLI NELLE CASE DI QUARTIERE, IL PROGETTO AMIS ARRIVA IN TUTTI I MUNICIPI DELLA CITTÀ Milano, 19 marzo 2026 - In seguito agli ottimi risultati conseguiti, si raffor ... welfarenetwork.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.