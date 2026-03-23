(Adnkronos) – L’Italia è uno dei Paesi più anziani al mondo, ma anche tra i più soli d’Europa: secondo i dati Eurostat, il 14% degli anziani dichiara di non avere nessuno a cui chiedere aiuto e il 12% nessuno con cui confidarsi, circa il doppio rispetto alla media europea (6,1%). "Dati che evidenziano un vuoto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Messina a rischio desertificazione, giovani in fuga e anziani soli: chiesto un piano concreto per ambiente e lavoro“I nostri comuni si spopolano, i giovani fuggono e gli anziani restano sempre più soli.

Aggiornamenti e notizie su Anziani più soli e senza strategia...

Temi più discussi: Badante di condominio per anziani soli in casa, , la nuova figura nei condomini alternativa alla casa di riposo; Lotta alla solitudine degli anziani: c’è Mappet; Anziani più attivi e meno soli grazie al progetto Amis, che arriva ora in tutti i quartieri di Milano; A Milano anziani più attivi e meno soli nella case di quartiere.

Anziani più soli e senza strategia nazionale, alert psicogeriatri 'rischio fragilità silenziosa'Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - L’Italia è uno dei Paesi più anziani al mondo, ma anche tra i più soli d’Europa: secondo i dati Eurostat, il ... notizie.tiscali.it

(MI) SALUTE. ANZIANI PIÙ ATTIVI E MENO SOLI NELLE CASE DI QUARTIERE,SALUTE. ANZIANI PIÙ ATTIVI E MENO SOLI NELLE CASE DI QUARTIERE, IL PROGETTO AMIS ARRIVA IN TUTTI I MUNICIPI DELLA CITTÀ Milano, 19 marzo 2026 - In seguito agli ottimi risultati conseguiti, si raffor ... welfarenetwork.it

Dimostrazione plastica del fatto che non sempre gli anziani sono più saggi! Battute a parte, no, non è affatto vero che un modello prosegue allo stesso modo, fuori dal campo d'azione. Ecco infatti come recitava un nostro sondaggio di Gennaio (quando ancora x.com

Al seggio numero 68 del Sacro Monte, uno dei cittadini più anziani e noti di Varese offre l’esempio di incrollabile senso senso civico. È l’avvocato Ferruccio Zuccaro, 101 anni compiuti nel 2025 L'articolo: https://www.varesenews.it/2026/03/a-101-anni-lavvocat facebook