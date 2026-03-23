Anm si è dimesso il presidente Parodi

Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati. A quanto si apprende per ‘motivi personali’. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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