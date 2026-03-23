Anm Parodi si dimette | Gravi motivi familiari

(Adnkronos) – "Mi dimetto sabato per gravi ragioni familiari". Lo afferma all'Adnkronos il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, in vista della riunione del Comitato direttivo centrale dell'Associazione già fissata per sabato. Una decisione, anticipata ai componenti del Cdc, che non ha nessun collegamento con la campagna referendaria o lo spoglio del referendum sulla riforma della giustizia:. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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