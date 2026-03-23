Andrea Pennacchi al Gavazzeni con Alieni in laguna

Giovedì 26 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate in via Carlo Cattaneo 1, c’è Andrea Pennacchi con “Alieni in laguna”. I biglietti sono disponibili a 40,00 euro per poltrona numerata. Si possono acquistare al cineteatro Gavazzeni di Seriate o su ticketone.it Alieni in Laguna e? una ballata eco-narrativa sul nostro rapporto con la biodiversità, uno spettacolo musicale epico e ironico che esplora il legame, complesso, squilibrato, a tratti schizofrenico, ma imprescindibile, con le altre specie animali e vegetali del pianeta, invitando il pubblico a riflettere sul concetto stesso di “alieno” e sulla necessita? di ridefinire il rapporto dell’umanità con la Natura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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