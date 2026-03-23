Il sottosegretario alla Giustizia ha commentato così la vittoria del "no" al referendum odierno, 23 marzo, precisando tuttavia che si è trattata di una occasione persa In Veneto i risultati del referendum vedono il "sì" vincere in tutte le province, ma su scala nazionale, la percentuale di chi è contrario alla riforma ha avuto la meglio. La netta vittoria del "no" al referendum è stata così commentata dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari: «Il voto dei cittadini va sempre rispettato. In questo esito, che rappresenta un’occasione mancata, ha pesato una lettura più ideologica che di merito, e i dati confermano una spaccatura nel paese». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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