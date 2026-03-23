Ancona 1 Sora 1 ANCONA (4-2-3-1): Salvati 6,5; Ceccarelli 6,5, Markic 6,5 (47’ st Babbi sv), Rovinelli 8, Calisto 6 (25’ st Sparandeo 6); Gelonese 6, Gerbaudo 6,5; Zini 6,5 (45’ st Teraschi sv), Attasi 6 (21’ st D’Incoronato 6), Cericola 6 (37’ st Battista sv); Kouko 6. A disp. Mengucci, Miola, Petito, De Luca. All. Maurizi 5. SORA (4-3-2-1): Laukzemis 6; Bittante 6, Orazzo 5,5, Velàsquez 6, Filì 7; Biral 6 (19’ st Stampete 6,5), Cugola 6 (15’ st Speranza 6), Boglione 5,5 (24’ st Contegno 6); Tatti 6 (43’ st Stano sv), Pecchia 6,5; Curatolo 6. A disp. Galbiati, Fontana, Dini, Merola, Antoci. All. Lancia 6. Arbitro: Leone di Avezzano 6. Reti: 48’ Rovinelli, 35’ st Filì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona, tanto cuore ma poca lucidità. Col Sora è 1-1: e ora la vetta è a rischio

Articoli correlati

Leggi anche: Ancona Col Sora occasione d’oro per allungare sulle rivali dirette

Leggi anche: La tanto immotivatamente celebrata Roma di Gasperini perde anche col Genoa di De Rossi (ora la Champions è a rischio)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Col Sora

Argomenti discussi: Chi viene qui gioca con il coltello tra i denti. Questa è la partita più importante dell’anno.

Il Sora rallenta l'Ancona: al Del Conero dorici raggiunti nel finale, le inseguitrici si avvicinanoDopo sei vittorie casalinghe consecutive i biancorossi non vanno oltre l'1-1 dopo essere passati in vantaggio con la settima rete in campionato di Rovinelli. Vincono sia l'Ostiamare - ora a -2 - che i ... today.it

Ancona Col Sora occasione d’oro per allungare sulle rivali diretteSette giornate alla fine, sei dopo stasera. L’Ancona prima in classifica si presenta all’appuntamento col Sora con quattro punti di vantaggio sull’Ostiamare e la consapevolezza che il destino è tutto ... ilrestodelcarlino.it