Il rammarico c’è, ma anche il direttore Luca Gerilli prova a guardare agli aspetti positivi: "Ho visto il secondo tempo insieme al mister, abbiamo avuto diverse occasioni che non siamo riusciti a concretizzare, subendo un gol nei due minuti di défaillance che la squadra ha avuto. Non me la sento di criticare i ragazzi, anche perché sapevamo come il Sora fosse molto insidioso nelle ripartenze, quindi non intendo buttare tutto all’aria. Dobbiamo piuttosto ripartire da quanto di buono abbiamo fatto, che è decisamente molto". Anche lui, come Maurizi, respinge la tesi di una possibile sottovalutazione dell’avversario, ma soprattutto del fatto che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche la dirigenza difende l’operato della squadra. Il dg Minossi non ha alcun rammarico: "Un punto che ci avvicina al ritorno in C»

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