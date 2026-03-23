La Digos della Questura di Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, ritenuto esponente di spicco dell’area anarchica. Mentre continuano le indagini per ricostruire la rete di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti nell’esplosione di un ordigno esplosivo che stavano assemblando, venerdì scorso a Roma. Servizio di Luigi Ferraiuolo RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Anarchici, ancora indagini a Roma. Arrestato Giuseppe Sciacca a Catania

Articoli correlati

Arrestato a Catania il latitante anarchico Giuseppe Sciacca, le tappe della fuga tra Roma e SpagnaÈ terminata con un arresto la fuga di Giuseppe Sciacca, figura di spicco dell’anarchismo insurrezionalista, fermato a Catania dagli agenti della...

Catania: arrestato l'anarchico Giuseppe Sciacca, "bombarolo internazionale"AGI - È ritenuto un esponente di spicco dell'anarchismo insurrezionalista, Giuseppe Sciacca, 47 anni, detto il 'bombarolo', vero esperto nel...

Anarchici, ancora indagini a Roma. Arrestato Giuseppe Sciacca a Catania