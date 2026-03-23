Arrabbiato per la prestazione dei suoi, preoccupato, più dalla mentalità fatta vedere dalla squadra che dalla sconfitta in sé, Dusko Ivanovic sottolinea i meriti di Reggio Emilia e i demeriti di una Virtus che, salvo i minuti iniziali, non è riuscita pareggiare la fisicità messa in campo dall’ Una Hotels. "La nostra è stata una partita molto brutta, abbiamo giocato male, senza energia – sottolinea il coach montenegrino –. Sono preoccupato per questo cambio di mentalità, non abbiamo giocato come una squadra che vuole vincere qualcosa". Messaggio chiarissimo quello che Ivanovic manda alla sua squadra, apparsa fin quasi da subito in difficoltà di fronte ad una Reggio Emilia che ha visto la battaglia ai rimbalzi e che ha preso in mano il confronto nelle due frazioni centrali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Analisi dura del coach: "Siamo partiti bene, poi chi è entrato non ha dato la stessa energia». Ivanovic: "Noi davvero molto male. Cambio di mentalità preoccupante»

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L’analisi del coach: "Aggressivi, altruisti in attacco e con un’ottima difesa». Ivanovic ritrova la sua squadra: "Possiamo rivincere lo scudetto»Tutti in piedi e tutti ai piedi dello striscione firmato dalla Curva Nord Virtus: "Un grande guerriero, un uomo vero, bentornato Toko, orgoglio...