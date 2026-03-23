Amore e tradimento | tentato omicidio tra amici per una donna a Napoli

"> Ercolano: Arrestato Uomo per Tentato Omicidio. A Ercolano, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere il suo convivente durante una violenta disputa. La tensione tra i due sembra essere stata innescata dalla presenza di una donna, creando un contesto di gelosia e conflitto. L’episodio è avvenuto mercoledì sera, proprio nel giorno del compleanno dell’aggressore, un 38enne. I carabinieri della Tenenza di Ercolano sono stati chiamati intorno alle 22:00 per un intervento in un appartamento situato nei pressi del litorale. A richiedere aiuto è stato lo stesso 38enne, già noto alle autorità in quanto soggetto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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