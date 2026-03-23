Alzheimer scoperto un interruttore che alimenta la perdita di memoria | coinvolte due proteine

Uno studio internazionale pubblicato su Molecular Psychiatry identifica un meccanismo chiave nella progressione dell’Alzheimer: coinvolte due proteine che, quando interagiscono, formano un complesso capace di danneggiare i neuroni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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