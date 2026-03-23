alzheimer i segnali del linguaggio che ti condannano

Uno studio del 2023 ha evidenziato che i primi segnali del morbo dell'Alzheimer potrebbero nascondersi nel modo di parlare di una persona. Secondo i ricercatori dell'Università di Toronto sostengono che il ritmo del parlato quotidiano potrebbe indicare il declino cognitivo rispetto alla difficoltà di trovare le parole. "I nostri risultati indicano che i cambiamenti nella velocità generale del parlato potrebbero riflettere cambiamenti nel cervello " ha dichiarato Jed Meltzer, neuroscienziato cognitivo. "Questo suggerisce che la velocità del parlato dovrebbe essere testata come parte delle valutazioni cognitive standard per aiutare i medici a individuare più rapidamente il declino cognitivo e a supportare gli anziani nel mantenimento della salute cerebrale con l'avanzare dell'età ", ha proseguito l'esperto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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