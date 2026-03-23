Altro che primavera l’inverno non molla | arriva una ‘botta fredda’ con vento e neve

Da periodicodaily.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La primavera si fa desiderare, anche se quella astronomica è ufficialmente iniziata. In Italia sono attesi venti forti e calo termico in seguito a una discesa artica tra mercoledì e giovedì, un vero e proprio colpo di coda dell'inverno. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'avvio di questa nuova settimana sarà tutto sommato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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