Altro che primavera l’inverno non molla | arriva una ‘botta fredda’ con vento e neve

(Adnkronos) – La primavera si fa desiderare, anche se quella astronomica è ufficialmente iniziata. In Italia sono attesi venti forti e calo termico in seguito a una discesa artica tra mercoledì e giovedì, un vero e proprio colpo di coda dell'inverno. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'avvio di questa nuova settimana sarà tutto sommato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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