Altri Percorsi al Sociale in scena Ilva Football Club

La rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti si conclude con uno spettacolo che si collega direttamente alle problematiche ambientali del nostro tempo, in particolare a quelle causate dalla più grande acciaieria d’Europa e d’Italia: Ilva Football Club. In programma giovedì 26 marzo al Teatro Sociale, in doppia replica, matinée ore 10.30 e serale ore 20.30, lo spettacolo, vincitore del Bando Cura 2022, è ispirato all’omonimo romanzo di Fulvio Colucci e Lorenzo D’Alò e viene portato in scena dal collettivo Usine Baug & Fratelli Maniglio, che hanno curato regia e drammaturgia. Interpreti: Fabio Maniglio, Luca Maniglio, Ermanno Pingitore, Stefano Rocco e Claudia Russo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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