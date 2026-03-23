Un weekend perfetto quello delle quattro formazioni bolognesi. Partendo dalla vetta, nel doppio anticipo il Mezzolara ha battuto 4-0 il Solarolo e, complice il concomitante pari per 1-1 dell’Ars et Labor Ferrara sul campo del Pietracuta, ha riportato a sei i punti di vantaggio sull’ex Spal. La terza della classe Medicina Fossatone guidata da Fulvio Assirelli ha espugnato di misura il terreno di gioco dello Young Santarcangelo mentre l’ Osteria Grande di Vito Melotti ha trovato una fondamentale vittoria per 3-2 in chiave salvezza sul campo del Sant’Agostino. Unica nostra portacolori a non essere riuscita a strappare il bottino pieno è stato il Castenaso di Nicola Galletti, che ha comunque portato a casa un ottimo punto da Faenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Allungo Il Mezzolara cala il poker

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