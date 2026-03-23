Ancora un campanello d’allarme in fatto di sicurezza alimentare: il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di mousse con salmone ed uno di semi di chia potenzialmente pericolosi per la salute. Nelle stesse ore, i supermercati Despar hanno richiamato dal mercato alcuni lotti di pollo panato a causa di un errore di etichettatura. La mousse richiamata dal Ministero della Salute. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di mousse con salmone a marchio Land di Eurospin, per la possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 135 grammi, con la data di scadenza 20052026, corrispondente al lotto di produzione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allerta botulino, i prodotti richiamati e i supermercati interessati

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Temi più discussi: Botulino, prodotto richiamato dai supermercati: l'allerta del Ministero della Salute; Mousse al salmone Land ritirata dall'Eurospin per sospetto botulino: l'allerta del Ministero della Salute; Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della salute; Allerta su mousse al salmone, nuovo richiamo alimentare per rischio botulino: lotti e prodotti interessati.

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