Si parlerà di ‘Libertà sospese’ domani sera alle ore 21 presso il complesso Casa del Boia, nel terzo appuntamento del 2026 del festival L’Augusta La Fortezza delle Idee, patrocinato dal Comune di Lucca. A parlarne ci saranno il Prof. Giovanni Vanni Frajese, neuroendocrinologo di fama internazionale e la giornalista Raffaella Regoli, inviata della trasmissione ‘Fuori dal coro’ su Rete4. “Dall’epoca della pandemia, con le allucinanti limitazioni alle più comuni libertà costituzionali, come la libertà di cura e il diritto al lavoro – spiega Iacopo Di Bugno, presidente del Festival – viviamo in un’epoca di libertà sospese, tra manipolazioni psicologiche di ogni genere”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’"Augusta" le “Libertà sospese“

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