C’è tempo fino al 27 marzo per aggiudicarsi all’asta giudiziaria il “tesoretto” di Davide Lacerenza. Dopo un primo round che si è concluso a gennaio, ora si ripresenta l’occasione per aggiudicarsi bottiglie di champagne, vino e liquori pregiati sequestrati nell’inchiesta della Procura di Milano con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga, che aveva portato all’arresto, nel marzo 2025, di Davide Lacerenza e dell’ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. All’asta telematica promossa dall’Istituto di vendite giudiziarie di Monza ci sono pezzi e prezzi per tutte le tasche: tra i lotti marche come Krug (una bottiglia da collezione del 1982 da 1,5 litri ha una base d’asta di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’asta il ’tesoro’ di Lacerenza tra champagne e liquori

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Quanto costa il nuovo locale di "Filippo Champagne". Su @Affaritaliani 09/03/26. #Romeo #Lacerenza #Gintoneria #FCClub #Monza @ilcittadinomb x.com