alla vigilia di una nuova escalation in iran

La guerra in Medio Oriente potrebbe essere alla vigilia di una nuova escalation che colpirebbe soprattutto la popolazione civile. Il 22 marzo Donald Trump ha dato all’Iran un ultimatum il cui esisto era facilmente prevedibile per chiunque abbia una conoscenza minima del regime di Teheran. L’Iran lo ha immediatamente rispedito al mittente. Trump ha concesso 48 ore all’avversario per interrompere il blocco dello stretto di Hormuz, pena il bombardamento delle centrali elettriche del paese. I sopravvissuti del regime iraniano, seguaci di una linea ancora più dura di quella precedente, hanno respinto l’ultimatum minacciando di attaccare a loro volta le infrastrutture energetiche nella regione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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