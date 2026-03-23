Lewandowski Juve, il polacco lascia la porta aperta ai bianconeri: «Avrò tempo per valutare.» Mercato Juve, la radiografia di un vero flop gestionale: ecco quanti milioni sono stati investiti per questi risultati. L’analisi Spinazzola Juve, conferme anche da Napoli: c’è il forte interesse dei bianconeri ma i partenopei non mollano. Gli aggiornamenti Rinnovo Spalletti non più così sicuro? Il tecnico chiede queste garanzie per prolungare con la Juve: cosa succede Juventus Next Gen Ternana rinviata: quando si giocherà la sfida di Serie C che è stata posticipata! Data e orario ufficiali Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisha Lehmann: «Ho lasciato il Como perché non mi piace. In Inghilterra il calcio è migliore che in Italia»

Articoli correlati

Alisha Lehmann: "Como non mi piaceva, l'Inghilterra è casa"Al centro del dibattito mediatico, Alisha Lehmann torna a parlare e l'ex calciatrice del Como Women lo fa con fermezza.

Alisha Lehmann cambia vita. Lascia il Como, firma col Leicester e ha pure un nuovo fidanzatoIl capitolo italiano di Alisha Lehmann si è concluso con il suo ritorno in Inghilterra.

Una selezione di notizie su Alisha Lehmann

Discussioni sull' argomento Douglas Luiz dimentica Alisha Lehmann con la 19enne Duda Gaspar: Renderti felice è la mia priorità; Douglas Luiz dimentica Alisha Lehmann con la 19enne Duda Gaspar: Renderti felice è la mia priorità.

Alisha Lehmann contro tutti: È frustrante, le persone non vedono. Perché ho lasciato l’ItaliaAlisha Lehmann si è raccontata in un'intervista a BBC Sport. La calciatrice ex Juventus, attualmente al Leicester, ha voluto replicare alle tante critiche ricevute per le sue attività sui social netwo ... tuttosport.com

La stella mondiale del calcio femminile e l’addio al lago: Como non mi piaceva, l’ho capito in un meseAlisha Lehmann, stella del calcio femminile e nuovo acquisto del Leicester City, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. Nonostante una carriera decennale costellata di successi, la calciatri ... comozero.it

TikTok o allenamento La risposta di Alisha Lehmann spiazza tutti. Essere la calciatrice più seguita al mondo ha un prezzo altissimo. La Lehmann ha deciso di rompere il silenzio sulla percezione pubblica che sta condizionando la sua carriera sportiva. Dietro facebook

Alisha #Lehmann non ci sta: “Non faccio i TikTok dopo le partite. Via da #Como perché non mi piaceva” x.com