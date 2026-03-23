Alimentazione preventiva | che cos’e perché oggi conta più di una dieta giusta

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti L’alimentazione preventiva non coincide con una semplice dieta equilibrata: è un approccio che punta a ridurre infiammazione, stress ossidativo e vulnerabilità metaboliche attraverso scelte quotidiane più consapevoli C’è una differenza sottile, ma decisiva, tra mangiare bene e mangiare in modo da proteggere il corpo nel tempo. La prima idea ci è familiare: varietà, equilibrio, pochi eccessi, buone abitudini. La seconda è più interessante, e anche più contemporanea. Perché oggi parlare di alimentazione preventiva non significa inseguire l’ennesima dieta virtuosa, ma guardare al cibo come a uno strumento quotidiano capace di dialogare con i processi biologici profondi che regolano infiammazione, ossidazione, immunità e longevità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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NUTRIZIONE PREVENTIVA E DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Stanza dell’Aria di Palazzo Doria Pamphilj, la Città di Valmontone, patrocinata dall’Asl Roma5, promuove un incontro pubblico dedicato al t facebook