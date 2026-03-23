Alimentaria 2026 | la Campania protagonista con le eccellenze ittiche

Le eccellenze ittiche della Campania protagoniste ad Alimentaria 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’agroalimentare, in programma a Barcellona da oggi al 26 marzo. L’iniziativa punta a sostenere l’intera filiera della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione attraverso azioni integrate di promozione, comunicazione e registra una grande partecipazione delle imprese campane, segno di un comparto dinamico e in forte crescita. “Con la partecipazione ad Alimentaria 2026 - ha dichiarato l'assessora alla Pesca e Acquacoltura della Regione Campania, Fiorella Zabatta - rafforziamo il percorso di valorizzazione del comparto ittico campano, sostenendo imprese che rappresentano qualità, innovazione e radicamento territoriale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Alimentaria 2026 la Campania...

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PROTAGONISTI - Raffaele Bonetta ad Alimentaria Barcellona 2026 con Latteria Sorrentina e Molino Casillo #RaffaeleBonetta #RafBonetta #Alimentaria2026 #Horeca #Foodservice x.com

Prossima fermata: Barcellona! Siamo pronti per l’edizione 2026 di Alimentaria. Venite a scoprire le nostre novità e a confrontarvi con il team in una delle cornici più stimolanti d'Europa. Dove: Fira Barcelona – Gran Via Padiglione: 2 – Stand A61 Qu facebook