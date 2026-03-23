L'evento è il Con Cora Land Benefit Gala, tenuto venerdì al Vizcaya Museum & Gardens di Miami, organizzato dalla Con Cora Foundation, ente creato da Karol G, che sostiene iniziative volte a promuovere l’emancipazione femminile attraverso l’istruzione, lo sviluppo comunitario e l’accesso a opportunità di lavoro e non solo. Un'occasione per fare del bene, dunque, e allora perché non farlo all'insegna del glam? A partire dalla presentatrice nonché padrona di casa Karol G. Per la sua serata di beneficenza, la cantante di Si Antes Te Hubiera Conocido sfoggia un abito argento Celia Kritharioti - proveniente dalla collezione Primavera 2026 - caratterizzato da uno scollo all'americana, dettagli cut-out all'altezza del décolleté e una lunga gonna fluida. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alicia Keys, Karol G e Ciara sono il tricolore che non ti aspetti

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