Nell’ultima puntata di Talent Zone, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport e presentato da Sofia Giulia Altavilla, si è parlato di rugby, visto che l’ospite è stata Alia Bitonci, mediano di mischia della nazionale femminile. Una chiacchierata sul mondo del rugby in generale e anche sulle prospettive di una Italia che vuole ripartire dal Sei Nazioni dopo l’amarezza dell’ultimo Mondiale. Un momento magico per l’Italia nel rugby, soprattutto anche dopo la vittoria della nazionale maschile contro l’Inghilterra. Uno sport che dà sempre grandi emozioni: “ Riesco sempre a percepire quel senso di fraternità. Si porta in campo qualcosa in più della prestazione, ma dei valori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alia Bitonci: “Dobbiamo resettare dopo il Mondiale. Andare all’estero non può essere l’unica strada per crescere”

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La pagella di Giorgino: “Meloni empatica e carismatica all’estero, può essere decisiva per combattere il disordine mondiale”“Nei processi di strutturazione delle leadership politiche, a livello nazionale e internazionale, da sempre sono presenti alcuni elementi.

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