Alex Belli e Delia Duran genitori | è nato Gabriel il figlio tanto atteso dopo anni di tentativi

L’annuncio social: “È nato il piccolo Gabriel”. Questa volta niente provocazioni, niente polemiche, solo emozione pura. Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori. Il loro primo figlio, Gabriel, è nato il 23 marzo alle 9:53 all’ospedale San Raffaele di Milano. A comunicarlo è stata la coppia con un post essenziale ma potente: “È nato il piccolo Gabriel”. Un annuncio accompagnato da immagini simboliche — una manina minuscola, il braccialetto ospedaliero — che hanno subito fatto il giro dei social. Una gioia condivisa con il pubblico. La notizia ha scatenato una vera ondata di affetto. Colleghi e volti noti dello spettacolo si sono riversati sotto il post con messaggi di auguri, a conferma di quanto la coppia sia ormai una presenza stabile nel panorama televisivo e social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Alex Belli e Delia Duran genitori: è nato il piccolo GabrielFiocco azzurro per Alex Belli e Delia Duran: l’attore e la modella sono infatti diventati genitori del piccolo Gabriel.

Contenuti utili per approfondire Alex Belli

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Un nuovo amore è arrivato Benvenuto piccolo Gabriel, Delia e Alex Belli iniziano il capitolo più bello della loro vita. #Benvenuto #Gabriel #DeliaDuran #AlexBelli #AmoreInfinito #FBLifeStyle facebook