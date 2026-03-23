Un editoriale di poco più di 500 parole, sentito, emozionato, nel quale comunica di lasciare la direzione dopo 14 anni: è così che Roberto Alessi si è congedato dai lettori di Novella 2000. In questi anni alla guida dello storico settimanale italiano, tra i più longevi di sempre, Alessi ha raccontato pagine importanti della storia d’Italia, tra costume, gossip e cronaca. A partire dalla consacrazione come presidente del Consiglio della prima donna della storia della Repubblica, Giorgia Meloni. Sempre con professionalità, serietà e mai fuori dalle righe. Con lui Novella 2000 torna testata di riferimento del gossip. Nel suo saluto Alessi scrive «È con emozione che, care lettrici e cari lettori, vi comunico che io lascio Novella 2000. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alessi lascia la direzione di Novella 2000: “Quattordici anni intensi e divertenti”

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