Alcaraz stritolato dal numero uno non può fermarsi | Non so quanti giorni di riposo mi daranno

Dopo la sorprendente sconfitta con Korda nel torneo di Miami, Carlos Alcaraz confessa che vorrebbe fermarsi per "resettare la mente e ricaricare le batterie". Ma non può farlo: è la condanna dei numeri uno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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