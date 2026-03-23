L'ex tennista Adriano Panatta, ospite nell'ultima puntata di 'La Domenica Sportiva', ha commentato i recenti risultati di Carlos Alcaraz, uscito prematuramente, rispetto alle previsioni, ai sedicesimi di finale del torneo ATP 1000 di Miami contro Korda. Nel parlare dello spagnolo, l'ex campione azzurro ha fatto un paragone forte con l'attaccante del Milan Rafael Leao. Ecco, quindi, le sue parole riprese da 'Gazzetta.it. "Ve lo dico subito: Alcaraz a Miami ha perso male. Non mi è piaciuto per niente, sembrava quasi che ci facesse un favore a essere in campo. Mi ha ricordato il Leao di certi momenti a Milano: svogliato, senza la giusta grinta, quasi distaccato dal match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Alcaraz sconfitto a Miami, Panatta commenta: “Mi ha ricordato Leao: svogliato e senza la giusta grinta”

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