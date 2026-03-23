Alcaraz lob inspiegabile contro Korda | è il punto del torneo?
Nella sua sconfitta contro Sebastian Korda, Carlos Alcaraz regala comunque uno dei punti più spettacolari (se non il più spettacolare) del Masters 1000 di Miami: un lob in corsa con una parabola altissima che ha lasciato l'americano sbalordito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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