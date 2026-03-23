Carlos Alcaraz esce di scena a sorpresa dal torneo di Miami. Il numero uno del mondo è stato battuto al terzo turno dall’americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4, al termine di un match combattuto e ricco di ribaltamenti. Korda sorprende Alcaraz al terzo turno. L’americano ha mostrato grande solidità soprattutto nel primo set, dominato con autorità. Nel secondo parziale, Korda ha avuto anche l’occasione di chiudere la partita, arrivando a servire per il match, ma ha subito la rimonta dello spagnolo, che ha portato la sfida al terzo set. Nel set decisivo, Korda è riuscito a mantenere lucidità nei momenti chiave, imponendosi 6-4 nel set decisivo e completando così una delle vittorie più importanti della sua carriera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alcaraz eliminato a Miami: Korda firma la sorpresa, si apre la corsa al numero 1

Articoli correlati

Atp Miami, Alcaraz eliminato al terzo turno dallo statunitense KordaCarlos Alcaraz è stato eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Miami da Sebastian Korda per 6-3, 5-7, 6-4.

Carlos Alcaraz eliminato a Miami! Korda realizza l’impresa della vita in tre set!Lo statunitense Sebastian Korda, numero 32 del seeding, elimina, nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti), lo...

Tutto quello che riguarda Alcaraz eliminato

Temi più discussi: Clamoroso a Miami! Il n° 1 Alcaraz eliminato al 3° turno, Korda fa l'impresa della vita; Atp Miami, Alcaraz eliminato da Korda: il match point; Atp Miami, Alcaraz stecca: eliminato da Korda, Sinner può accorciare; Alcaraz eliminato da Korda a Miami: il numero 1 battuto a sorpresa al terzo turno.

Alcaraz eliminato da Korda a Miami: lo sfogo è una sentenza. Ora grande occasione per SinnerSconfitta a sorpresa per Carlos Alcaraz a Miami contro Sebastian Korda. Lo spagnolo cede al terzo set: cambiano gli scenari della classifica mondiale, con Sinner pronto ad approfittarne. Leggi le noti ... fanpage.it

Carlos Alcaraz eliminato a Miami! Korda realizza l’impresa della vita in tre set!Lo statunitense Sebastian Korda, numero 32 del seeding, elimina, nel terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti), lo spagnolo ... oasport.it

ALCARAZ SALUTA MIAMI IN ANTICIPO Prestazione super dello statunitense Sebastian Korda, che sconfigge in tre set il numero 1 del mondo spagnolo. L’anno scorso Carlos era stato eliminato al secondo turno da Goffin facebook

Clamoroso a Miami: Alcaraz eliminato al terzo turno! Super Korda, Carlos ko in tre set x.com