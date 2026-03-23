Albania protesta dei sostenitori dell' opposizione | scontri a Tirana

Scontri a Tirana, capitale dell’Albania, dopo che manifestanti dell’opposizione hanno lanciato fuochi d’artificio e molotov contro la sede del partito al governo. La polizia ha utilizzato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. La protesta, avvenuta domenica 22 marzo, era la sesta organizzata dai sostenitori dell’opposizion e, che continuano a chiedere le dimissioni del premier Edi Rama e la creazione di un governo di transizione che porterebbe il Paese a elezioni anticipate. A dicembre, la vicepremier Belinda Balluku, stretta collaboratrice di Rama, è stata sospesa a causa di uno scandalo di corruzione attualmente oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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