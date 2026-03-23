Al seggio a Sorisole è arrivata anche una mucca E alla primaria un messaggio per i bimbi - Le foto

LE CURIOSITÀ. Tutto a Sorisole: una mucca all’istituto Lnfranchi mentre in via Roccoli un messaggio sulla lavagna per i piccoli studenti. Un messaggio di ringraziamento di chi è stato in servizio di vigilanza ai seggi presso la scuola di Sorisole in via Roccoli 1: «Grazie bambini per averci ospitato in questa bellissima scuola! - hanno scritto alla lavagna -. Durante questo referendum la bellezza dei vostri disegni ci ha fatto compagnia facendoci tornare indietro nel tempo. Continuate a studiare e sorridere sempre: siete voi il nostro futuro». Lo hanno hanno firmato Gianpiero e Cosimo, poliziotti della Questura di Bergamo con tanto di cuori e disegno dell’auto della polizia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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