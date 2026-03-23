Al Gir d’la Partecipanza corrono in 1.500

Ieri mattina si è svolta a Nonantola la 41^ edizione de " Al Gir d’la Partecipanza " Memorial Gino Malaguti. Come tradizione, la corsa podistica amatoriale ludico-motoria aperta a tutti, si è snodata attraverso l’antico lascito terriero risalente al 1058. Partenza alle 9, su quattro percorsi a scelta (4,5 - 8,5 - 12,5 - 15,5 km) per ogni età e grado di preparazione atletica, un mix tra ambiente, sport e cultura che ha visto la presenza di oltre 1.500 appassionati e numerosi gruppi scolastici. L’evento è stato dedicato al nonantolano Gino Malaguti, ex provveditore agli studi, animatore della corsa, scomparso nel 2024. La manifestazione viene... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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