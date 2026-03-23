Dopo la fine della sua relazione con Gianmarco Steri Cristina Ferrara ha ritrovato l'amore con Aka7even, sui social si mostrano sempre più innamorati e uniti. La loro relazione è iniziata da qualche mese e sembra essere davvero solida, lei era al suo fianco anche a Sanremo durante la partecipazione del cantante alla kermesse insieme a LDA. Ospite nel podcast 'Comodissimo' Aka7even si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo rapporto con la fidanzata. Riferendosi alla fidanzata il cantante ha detto che al suo fianco ha trovato una persona fantastica. Ha poi rivelato che è anche riuscita a fargli cambiare totalmente il pensiero che nutriva nei confronti dell'amore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aka7even sul rapporto con Cristina Ferrara svela: “Persona fantastica, con lei sono me stesso”

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