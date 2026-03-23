AJ Styles entrerà a far parte della WWE Hall of Fame il 17 aprile a Las Vegas, in Nevada. Ad affiancarlo ci saranno Stephanie McMahon, i Demolition e Dennis Rodman, oltre probabilmente ad altre due o tre personalità ancora da annunciare. Dovrebbe essere una serata interessante e, a quanto dice AJ, gli altri nuovi membri avranno tutto il tempo per dire la loro. Durante una chiacchierata con Tony Giles nel suo nuovo podcast Phenomenally Retro, è venuto fuori l’argomento della Hall of Fame. AJ Styles ha parlato come uno che ha già assistito a diverse cerimonie della Hall of Fame in passato e non ha intenzione di tenere un discorso troppo lungo. AJ Styles sulla sua imminente cerimonia di introduzione nella WWE Hall of Fame. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles: “Cercherò di non far annoiare coloro che verranno alla mia cerimonia della Hall of Fame”

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