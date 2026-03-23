Una nuova casa per la prevenzione, per la cura, per la speranza. E soprattutto un sogno da trasformare in realtà, insieme. È con parole cariche di emozione e responsabilità che il sindaco Emanuele Antonelli (nella foto) ha lanciato un appello forte e diretto: "È un sogno, aiutiamo la Lilt tutti insieme". L’occasione è stata la tradizionale cena benefica annuale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, durante la quale è stato presentato il progetto della nuova sede provinciale che sorgerà in via dei Sassi, su un’area concessa dal Comune a pochi passi dalla Croce Rossa. Un momento simbolico e concreto allo stesso tempo, che segna l’inizio di una sfida ambiziosa per tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Aiutiamo la Lilt". Una nuova casa per la cura

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