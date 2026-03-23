Inizia in salita l'avventura della Nazionale di Rino Gattuso verso il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Il ct è costretto a rinunciare a Federico Chiesa, che ha lasciato Coverciano. Al suo posto arriverà Nicolò Cambiaghi del Bologna. Restano da valutare in giornata pure le condizioni di Scamacca, Bastoni e Mancini, che per il momento rimangono con il gruppo azzurro. Segue il servizio completo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ahi Italia, Gattuso perde un altro pezzo! Chiesa torna a casa, al suo posto Cambiaghi

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