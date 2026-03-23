Ahi Berrettini! Vacherot lo spegne a Miami E Matteo sprofonda nel ranking

L'occasione si era fatta ghiotta al Masters 1000 di Miami per Matteo Berrettini. O quantomeno lo si pensava e sperava per la sua versione migliore, vista in gran parte nella vittoria al secondo turno contro Alexander Bublik. Che aveva appunto lasciato buone sensazioni in vista del prosieguo del torneo, a partire dal terzo turno che si pensava non impossibile contro Valentin Vacherot. Ma il monegasco, n.24 del torneo, sta dimostrando sempre più di avere il livello per giocare con i migliori. Ne è ulteriore riprova il 7-6(5) 6-4 inflitto al romano nel loro primo testa a testa. Vacherot, già in controllo dal primo game, festeggia, e potrà giocare per la terza volta gli ottavi in un 1000 soltanto alla settima partecipazione in un evento del genere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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