Continuano le indagini degli inquirenti sul caso dell’esplosione della bomba che stavano costruendo nel casale del Parco degli Acquedotti, dove sono stati ritrovati i corpi carbonizzati di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. E mentre gli investigatori lavorano sia per individuare il luogo scelto per far deflagrare l’ordigno, e dunque l’obiettivo, sia per capire se altre persone sono coinvolte nell’organizzazione dell’attentato, al Quadraro una troupe della TgR Lazio della Rai è astata aggredita fuori dall’appartamento nel quale fino a qualche anno fa viveva Mercogliano. Violenza che potrebbe essere riconducibile proprio a personaggi dell’area anarchica legati a quell’indirizzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aggressione al Quadraro, il cameraman Rai ferito: “Pochi dubbi, erano anarchici”

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