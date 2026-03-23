Una notte di violenza tra minacce, aggressioni e ore di soprusi in una roulotte parcheggiata nella periferia sud della Capitale. Gli agenti delle Volanti hanno fermato un cinquantenne romano, indagato per tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. A far emergere i contorni di quella notte è stata una segnalazione arrivata al 112 per una persona aggredita nella zona Ostiense. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto si sono trovati davanti la vittima, un trentaquattrenne brasiliano, visibilmente scosso e con evidenti ferite al volto. I soccorsi sono stati immediati e l’uomo è stato affidato al personale sanitario per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aggredisce e sevizia l’ex per diverse ore in una roulotte, arrestato un 50enne a Roma

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