aggiornamenti testuali gol e statistiche della liga

2026-03-22 21:30:00 Il web non parla d’altro: Il Real Madrid spera di consolidare l’eccellente prestazione contro il Manchester City martedì, quando domenica ospiterà i rivali cittadini dell’Atletico nella Liga. Gli uomini di Alvaro Arbeloa hanno vinto 2-1 all’EtihadStadium assicurandosi un posto ai quarti di finale di Champions League. Anche l’Atleti è qualificato ai quarti nonostante la sconfitta per 3-2 al ritorno contro il Tottenham, in difficoltà nella Premier League. I Rojiblancos hanno vinto la partita di ritorno della Liga 5-2 a settembre, anche se il Real Madrid si è preso una certa rivincita trionfando 2-1 in Supercoppa a gennaio. Dove guardare Real Madrid-Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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