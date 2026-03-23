Affluenza determinante anche se non c' è il quorum | i precedenti e il confronto Come andò con gli altri quesiti costituzionali

Al termine del primo giorno di voto - domenica 22 marzo - per scegliere se cambiare o meno il sistema della giustizia in Italia, l'affluenza è al 46 per cento. Un dato record se confrontato con il voto in due giorni di altri due referendum costituzionali (quello del 2006 e quello del 2020) mentre se confrontato con tutti e quattro risulta essere il secondo più alto, visto che nel 2016, con le urne aperte un solo giorno, superò alle 12 il 20 per cento e alle 19 il 57. A questa tornata elettorale, alle 12 gli italiani alle urne erano stato il 14,92 (alle 12) divenuti poi il 38,9 per cento degli italiani ai seggi (ricordiamo che si vota anche lunedì 23 marzo e non solo domenica 22), e poi appunto oltre il 45 per cento alle 23. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Referendum, alle 12 affluenza quasi al 15%: in crescita rispetto ai precedenti. Perché è determinante di Redazione Politica FQ --------------------------- Ha sfiorato il 15 per cento, alle 12, l’affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giusti facebook

L'affluenza (14,9% alle 12, fonte Viminale) sarà determinante per il risultato di questo importante Referendum. Andate a votare. Bastano 5 minuti e ogni voto conterà tantissimo Votiamo SI! #Referendum #Giustizia #ReferendumGiustizia2026 x.com