Affluenza boom | alle 23 è al 46% È il dato più alto in un referendum su due giorni Tutti i dati Regione per Regione

Fra pronostici e scongiuri, è il boom dell'affluenza a dare una prima indicazione sul referendum sulla giustizia: alle 23, il dato era al 45%. Di seguito i dati Regione per Regione: ABRUZZO 46,12;. BASILICATA 39,88;. CALABRIA 35,72;. CAMPANIA 37,64;. EMILIA-ROMAGNA 53,49;. FRIULI-VENEZIA GIULIA 48,30;. LAZIO 47,61;. LIGURIA 47,26;. LOMBARDIA 51,55;. MARCHE 49,35;. MOLISE 39,15;. PIEMONTE 49,08;. PUGLIA 39,00;. SARDEGNA 37,72;. SICILIA 35,06;. TOSCANA 52,48;. TRENTINO-ALTO ADIGE 40,53;. UMBRIA 50,23;. VALLE D'AOSTA 44,13;. VENETO 50,48.. Ma gli archivi dicono di più: stavolta, la percentuale dei votanti ha superato quella di ogni altro referendum del terzo millennio con urne aperte due giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Affluenza boom per il referendum: alle 23 è al 45%: tutti i dati Regione per RegioneFra pronostici e scongiuri, è il boom dell'affluenza a dare una prima indicazione sul referendum sulla giustizia: alle 23, il dato era al 45%.

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