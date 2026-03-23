Affluenza alta, in città e nel circondario, per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Sul territorio imolese si è votato, infatti, in linea con il dato della provincia di Bologna, più che nel resto della regione e del Paese. Nel dettaglio, alle 19 di ieri a Imola si era recato alle urne il 49,18% degli elettori aventi diritto. Già abbondantemente superato, dunque, il dato complessivo relativo al referendum del giugno 2025 su lavoro e cittadinanza, quando in città l’affluenza si fermò al 42,15% al termine della due giorni di votazioni. Allargando lo sguardo al resto del circondario, agli estremi si trovano i dati di Mordano (49,33%) e Castel del Rio (41,89%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affluenza alta per il referendum. Uno su due è già andato a votare

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Ad ogni modo, a me l ‘alta affluenza mette il buonumore x.com