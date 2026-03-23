Affluenza record anche a Ferrara. Il referendum ha fatto breccia in Emilia Romagna. Già, numeri di altri tempi anche all’ombra del Castello: l’affluenza a Ferrara ha sfiorato il 49 per cento, alle 19, dopo essersi attestata quasi al 20 per cento intorno alle 12. Il quesito, fuori dai seggi, è stato definito complesso da un coro unanime. I tanti video e dibattiti avrebbero soltanto ingenerato confusione. Eppure i pochi che hanno risposto alla chiamata, sembravano ben informati. Così un signore di 70 anni: "il referendum sulla riforma della giustizia, vuole confermare o bocciare la revisione della Costituzione che introdurrebbe la separazione delle carriere, la creazione di due Csm (uno per i giudici, l’altro per i pm) e una Corte disciplinare autonoma". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affluenza alta, ma pochi giovani. Il coro: "Quesito molto tecnico. Il voto è inevitabilmente politico"

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Una selezione di notizie su Affluenza alta

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