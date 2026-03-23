affare kostic a zero in serie a colpo a zero

Filip Kostic va verso l’addio alla Juventus alla fine della stagione in corso con il centrocampista esterno che ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno. Kostic verso un’altra squadra in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1992, l’esterno sinistro dei bianconeri starebbe valutando le ipotesi per il suo futuro con più di qualche squadra che vorrebbe chiudere l’affare a costo zero per rinforzare le proprie fasce laterali. Stando a quanto affermato da La Nuova Venezia, Filip Kostic sarebbe finito nel mirino del Venezia, squadra pronta a metterlo sotto contratto in caso di promozione in Serie A. I veneti al momento occupano la prima posizione in classifica che garantirebbe la promozione diretta nella massima serie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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