Aeroitalia rafforza l’offerta a Cagliari con nuove rotte e più frequenze per la Summer 2026
eroitalia annuncia un importante potenziamento della propria offerta sull’aeroporto di Cagliari in vista della stagione estiva 2026, con l’apertura di nuove rotte e la conferma dei collegamenti già consolidati. A partire da luglio, infatti, Aeroitalia inaugurerà tre nuove rotte da Cagliari, disponib. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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