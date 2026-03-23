L’INCIDENTE. Il ricordo di Mattia Signorelli, il 25enne, vittima dello schianto sui Colli di San Fermo la mattina di domenica 22 marzo. Empatico, incapace di giudicare e sempre con la parola giusta per tutti. Così viene descritto Mattia Signorelli, il 25enne di Villa di Serio e da poco trasferitosi a Gazzaniga per convivere con la fidanzata, morto domenica mattina 22 marzo sulla provinciale dei Colli di San Fermo, ad Adrara San Rocco, nello scontro con una moto. Un dono forse raro, questa empatia, che rendeva Mattia un «ragazzo davvero speciale». Uno di quelli che viveva ogni giorno con responsabilità, altruismo e lo sguardo rivolto ai tanti progetti ancora da realizzare, spezzati tragicamente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Adrara San Rocco piange Mattia, morto in bici contro una moto. Il sindaco: una tragedia per il paese

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